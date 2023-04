ENERGIKA, il primo festival degli sport outdoor Due giorni di festa con gli sport all’aria aperta a San Marino

ENERGIKA, il primo festival degli sport outdoor.

Presentato oggi alla stampa Energika, il primo festival degli sport outdoor nella Repubblica di San Marino. Un fine settimana, il 22 e 23 aprile, pieno di sport e divertimento all’aria aperta per tutti i gusti e tutte le età. Sarà l’occasione per cimentarsi con le varie attività outdoor quali: tiro con l’arco, slackline, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking e yoga. Il tutto con base a Campo Bruno Reffi, iconica location nel cuore del Centro Storico di San Marino. Entrambi i giorni, dalle 10 alle 18 circa, esperti maestri saranno a disposizione per far provare al pubblico le diverse discipline. In alcuni casi, come per il tiro con l’arco e la Trail Run, sono previste anche delle competizioni aperte a tutti con premi finali. In particolare, domenica mattina alle 10.00 si terrà la Titano Trail Run, prima gara Trail Nazionale FIDAL della Repubblica di San Marino, con partenza e arrivo a Campo Bruno Reffi. Due i percorsi previsti, sulle distanze di 14 km e 25 km, alla scoperta del Cammino del Titano. Non solo sport ma anche musica dal vivo: sabato dalle 16:00 alle 20:00 ben 55 musicisti di tutte le età si alterneranno sul palco per suonare i grandi classici del rock. Poi, non mancheranno cibi e bevande con la presenza, per tutta la durata del festival, di food truck. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Sono ormai diversi anni che puntiamo sull’attrattività turistica delle attività outdoor, sul wellness e sugli eventi adrenalinici. Quelle che presenterà Energika durante il prossimo week end sono attività che, nei limiti delle regole, possono essere quotidianamente praticate nelle aree verdi del nostro territorio e che hanno un forte valore turistico oltre che sportivo. Sono davvero curioso di tornare a vedere la slackline fra le nostre Torri ma anche di poter assistere e perché no, provare, tutte quelle attività che gli organizzatori porteranno in Centro Storico. Energika San Marino Outdoor Sport & Adventure Festival è l’evento perfetto per la promozione della nostra idea di turismo green e all’aria aperta” Per tutti i dettagli sulle attività e il programma del festival è possibile consultare la pagina web https://energikasanmarino.com/

c.s. Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: