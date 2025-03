Energreen celebra 15 anni di crescita e sviluppo nel settore fotovoltaico

Energreen festeggia 15 anni di attività, consolidando il suo ruolo di riferimento per il fotovoltaico a San Marino. Dal 2009, sotto la guida di Luciano e Michele Zanotti, l’azienda ha accompagnato centinaia di famiglie e imprese nella transizione verso l’energia solare, promuovendo un modello di efficienza energetica orientato al futuro. Questo anniversario non è solo un traguardo, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno verso l’innovazione e la qualità dei servizi offerti, mirando a rendere sempre più accessibile l’energia solare per tutti.

15 anni di risultati concreti

Nel corso della sua attività, Energreen ha realizzato oltre 2.150 impianti fotovoltaici, di cui 1.930 per abitazioni private e 220 per imprese e attività commerciali. Un lavoro che ha permesso a molte realtà di ridurre i costi energetici e contribuire attivamente alla transizione ecologica. Grazie al nostro lavoro, abbiamo installato ben 16 Megawatt di potenza rinnovabile, equivalente alla piantumazione di 83940 alberi ad alto fusto e al non utilizzo di 49380 barili di petrolio da parte della nostra comunità. Energreen ha sempre puntato su soluzioni tecnologicamente avanzate e su un approccio personalizzato, offrendo supporto a chi desidera ottimizzare i propri consumi e investire in energia rinnovabile.

Un anniversario che guarda avanti

Per celebrare questo importante traguardo, Energreen ha deciso di offrire un’opportunità esclusiva a chi sceglie di installare un impianto fotovoltaico entro il 31 marzo. I clienti che aderiranno avranno accesso a un’assistenza all-inclusive gratuita fino al 2030, oltre alla possibilità di partecipare all’estrazione per un weekend di lusso presso Borgobrufa SPA Resort in Umbria. Questa iniziativa non è solo un modo per festeggiare, ma rappresenta un ulteriore passo per incentivare l’adozione del fotovoltaico e sostenere chi vuole intraprendere un percorso di indipendenza energetica.

Energreen e il futuro dell’energia

Guardando ai prossimi anni, l’azienda continuerà a investire in nuove tecnologie e soluzioni per migliorare l’efficienza degli impianti e ampliare i servizi offerti. L’obiettivo rimane quello di supportare privati e imprese in un percorso di trasformazione energetica, attraverso competenze, affidabilità e una visione a lungo termine.