Engineering porta la formazione digitale a San Patrignano.

Engineering, attraverso la sua IT & Management Academy ‘’Enrico della Valle’’, a partire da settembre metterà a disposizione di oltre 100 ragazze e ragazzi della Comunità di San Patrignano più di 150 ore di corsi di formazione, incentrate sull’acquisizione e il miglioramento delle competenze digitali, per supportarne l’avvicinamento alle professioni del mondo IT e facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro. Spiega Maximo Ibarra, CEO di Engineering: “Da sempre in Engineering crediamo fortemente che l’innovazione tecnologica debba essere inclusiva, affinché tutti possano conoscere e beneficiare delle opportunità di una trasformazione digitale che sta cambiando il mondo. L’alfabetizzazione digitale diventa quindi un potente driver sociale e con questi percorsi formativi intendiamo dare alle ragazze e ai ragazzi di San Patrignano l’opportunità di recepire e utilizzare consapevolmente le grandi opportunità offerte dagli strumenti digitali, supportandoli nel loro cammino verso il mondo del lavoro”. Presentato durante il Sustainable Economy Forum organizzato da Confindustria e dalla comunità di San Patrignano, il progetto di formazione è stato ideato dai docenti dell’IT & Management Academy di Engineering. Le lezioni, organizzate in diversi moduli e divise per livello di competenze informatiche, spazieranno dall’utilizzo e il funzionamento di PC e smartphone all’uso dei più diffusi tool digitali, dal riconoscimento e le modalità di gestione dei pericoli della navigazione in Rete alle nuove piattaforme di condivisione ormai centrali per lavorare in Smart Working. Commenta Alessandro Rodino Dal Pozzo presidente di San Patrignano: “La formazione da sempre accompagna le tappe del percorso di recupero in Comunità affinché i ragazzi e le ragazze ospiti di San Patrignano ricevano tutti gli strumenti necessari ad un loro reinserimento nella società. Tra questi, l’orientamento nel mondo del digitale rappresenta un’occasione di fondamentale attualità ed è una grande opportunità per noi poter essere affiancati da un partner come Engineering, un prestigioso gruppo che avvicinerà e preparerà i nostri ragazzi al mondo del digitale”. Da oltre 20 anni l’IT & Management Academy ‘’Enrico della Valle’’ è un asset strategico del Gruppo Engineering. Con oltre 200 docenti, che ogni anno gestiscono più di 25mila giornate di formazione, l’Academy è un vero e proprio campus universitario, che offre ai suoi professionisti, ai giovani talenti appena entrati in azienda e ai clienti del gruppo, importanti percorsi di upskilling e reskilling, incentrati non solo sull’aumento delle competenze tecnologiche, ma anche di quelle economiche ed umanistiche.

