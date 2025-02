English Summer Camp in Ireland 2025 - Iniziativa di mobilità studentesca promosso dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND 2025 - Iniziativa di mobilità studentesca promosso dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura



Viaggio-studio a Dublino rivolto a 30 giovani studenti sammarinesi fra i 15 e 17 anni

In seno ai progetti di internazionalizzazione promossi dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, il Dipartimento Istruzione e Cultura ha il piacere di presentare la seconda edizione del progetto ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND. Un viaggio-studio che offre la possibilità a 30 giovani cittadini, residenti e soggiornanti sammarinesi, fra i 15 e i 17 anni, di vivere un'esperienza di formazione linguistico-culturale in un ambiente protetto e a prezzi contenuti.

Il programma di mobilità studentesca ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND 2025 si svolgerà a Dublino dal 27 luglio al 10 agosto e comprende:

40 lezioni di lingua inglese presso ATLAS LANGUAGE SCHOOL + attività extrascolastiche ed escursioni;

vitto e alloggio con pensione completa presso famiglie selezionate;

transfer privato San Marino-Milano (A-R);

volo Milano-Dublino (A-R)

polizza assicurativa.

I partecipanti ad ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND saranno accompagnati da due tutor sammarinesi per tutta la durata dell'esperienza.

L’iniziativa verrà presentata dettagliatamente durante un incontro online che si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 18.30. Per partecipare all’incontro inviare una email di richiesta a corsidilingua.istruzione@pa.sm Per info: 0549-885098

