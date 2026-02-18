English Summer Camp in Ireland 2026: al via la terza edizione del viaggio-studio a Dublino

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, attraverso il Dipartimento Istruzione e Cultura, presenta la terza edizione dell’iniziativa English Summer Camp in Ireland, un viaggio-studio di due settimane a Dublino, in Irlanda, in programma dal 27 luglio al 10 agosto 2026. L’iniziativa rientra nei progetti di internazionalizzazione promossi dalla Segreteria di Stato e ha l’obiettivo di offrire a 34 studenti sammarinesi, residenti o soggiornanti nella Repubblica di San Marino, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, un’esperienza formativa linguistico-culturale di qualità, in un contesto sicuro e a costi contenuti. La scuola ospitante sarà Atlas Language School, istituto selezionato per gli accreditamenti internazionali, le ottime referenze e l’attenzione alla tutela dei minori, oltre che per l’elevato rapporto qualità-prezzo. Il programma comprende 40 lezioni di lingua inglese, attività extrascolastiche ed escursioni, vitto e alloggio in famiglie selezionate con pensione completa, volo aereo A/R, transfer da e per l’aeroporto e copertura assicurativa. Il gruppo sarà seguito per l’intera durata del soggiorno da due tutor selezionati dal Dipartimento, oltre a un tutor interno messo a disposizione dalla scuola. Tra le novità dell’edizione 2026, l’introduzione del programma Young Adults (+16), che affianca alle lezioni di lingua un percorso di apprendimento pratico su sostenibilità e competenze di vita, in classi internazionali. Sono previsti due incontri informativi online per la presentazione del progetto, in programma sabato 21 febbraio alle ore 10:00 e lunedì 23 febbraio alle ore 15:30. Per partecipare è necessario inviare richiesta entro le ore 10:00 di venerdì 20 febbraio all’indirizzo email monica.cavalli@pa.sm. Le iscrizioni al viaggio-studio apriranno mercoledì 25 febbraio 2026 e resteranno disponibili fino a esaurimento dei posti.

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

