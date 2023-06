Ennesimo rialzo dei tassi, USL-UCS: finito il tempo di stare alla finestra, le famiglie sammarinesi e residenti rischiano di non farcela più

Arriva un momento in cui restare alla finestra non è più una buona strategia. In altre parole se può andar bene lasciare a bagnomaria i problemi per qualche tempo, per vedere se c’è modo che si risolvano da soli, non è possibile però rimandarne la soluzione quando questa non sia giunta in un tempo relativamene breve.

I tassi dei mutui aumentano e sono arrivati alle stelle. Qualcuno poi dovrà spiegare ai lavoratori, che poi sono anche i consumatori, il perché invece gli interessi attivi sui conti siano rimasti fermi al palo.

“È quasi sempre immediato - ha dichiarato l’SG di USL Francesca Busignani - l’automatismo, ancorché con lettera unilaterale, da parte degli istituti bancari, dell’adeguamento verso il basso dei tassi di interesse sui conti correnti; quando però il correntista chiede, come è giusto che sia quando la BCE dà incipit di “salir”, di alzarli così come fanno con quelli passivi, la risposta il più delle volte è: o che non si può fare se non per una percentuale ridicola o che se si vogliono interessi più alti i soldi vanno investiti e non lasciati sul conto corrente. Venendo dietro a questo ragionamento allora anche quando si abbassano la banca non dovrebbe toccare i tassi attivi dei conti correnti”. Ed è per questo che provvederemo nuovamente, con nota

scritta, a chiedere ad ABS che si faccia portavoce per la tutela di “adeguamento” dei tassi attivi sui C/C ed alla Segreteria per le Finanze di attuare politiche di calmierazione dei tassi da pagare sui mutui.”

Gli interessi sui mutui prima casa inoltre vengono rimborsati dallo Stato che dunque avrebbe tutto l’interesse che essi arrestassero la loro corsa al rialzo.

Dal canto suo la politica si è detta preoccupata di prendere una determinata strada se poi a breve dovesse esserci una tendenza al ribasso dei tassi. Di questo passo però assistiamo senza far nulla a una ‘mazzata’ dietro l’altra. E mentre la Fed ha deciso di fermare la politica dei rialzi per dare sollievo all’economia, la Bce procede sulla strada degli aumenti e ha addirittura paventato la più che concreta possibilità di un rialzo anche per luglio.



Comunicato stampa

USL - UCS