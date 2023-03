Enrico Aureli e Simone Badioli eletti consiglieri della delegazione territoriale Rimini di Confindustria Romagna

In occasione dell’assemblea della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna, che si è tenuta nella sede riminese dell’associazione, Enrico Aureli e Simone Badioli sono stati eletti consiglieri di delegazione unendosi al presidente Alessandro Pesaresi, ai vicepresidenti Andrea Albani e Laura Fincato e al consigliere Giacomo Fabbri. In occasione dell’assemblea si è inoltre tenuto un incontro, molto partecipato, fra il presidente della delegazione Alessandro Pesaresi, il direttore dell’associazione Marco Chimenti, il coordinatore della sede riminese Gianluca Gabellini, gli imprenditori e il Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi, Il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Roberta Frisoni, assessora con deleghe a Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR. Si è trattato di un importante confronto in cui sono stati affrontati vari argomenti di attualità del territorio ed è stata posta l’attenzione sui principali temi di carattere economico, sociale e culturale. Le parti hanno concordato sull’importanza di dovere operare insieme per affrontare l’emergenza sociale causata dal lungo periodo di crisi dovuto a eventi senza precedenti. È importante lavorare affinché siano garantiti il bene, la dignità e la felicità della persona, in modo da non lasciare indietro nessuno e agendo come comunità. Analizzando le priorità, è stata posta anche l’attenzione sulle azioni indirizzate alla transizione energetica, al potenziamento delle infrastrutture, della mobilità e della rete viaria, all’importanza di dare tutto il supporto necessario alle aziende del territorio, motore dell’economia, senza trascurare nessun settore e operando affinché non si perda l’occasione offerta dal PNRR. Senza dimenticare le azioni indirizzate alla formazione dei giovani, potenziando la collaborazione fra scuole, università e imprese, e alla valorizzazione della cultura, in modo da rendere Rimini sempre più inclusiva, attrattiva e competitiva.

cs Confindustria Romagna

