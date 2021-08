Enrico Letta: «Rimini sulla giusta strada dell'ambiente e della protezione della salute delle persone»

«Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questi anni per rendere Rimini così bella a partire dal sindaco Gnassi, una Rimini che guarda al futuro e che l'ha fatto prima del resto d'Italia. Perché molte delle cose che avete fatto qui e che Jamil e Chiara si candidano a continuare sono esattamente sul solco di quello che l'Europa ha scritto e ha deciso nel piano di rilancio post pandemia NextGenerationEU». Così il segretario del Pd Enrico Letta che oggi, prima di andare al Meeting, ha colto l'occasione per visitare la città ed incontrare i candidati sindaco e vicesindaca Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini nella vecchia pescheria, accompagnato dal segretario provinciale Filippo Sacchetti e comunale Alberto Vanni Lazzari e a numerosi sostenitori del Pd. Tempi stretti quindi per la visita, ma abbastanza per vedere il nuovo Parco del Mare e una immersione nella multimedialità dell'appena inaugurato Fellini Museum a Castel Sismondo. «Abbiamo mostrato al segretario Enrico Letta quello che Rimini ha messo in campo in questi anni – ha detto Jamil Sadegholvaad, introducendo il segretario nazionale del Pd - abbiamo lavorato molto sulla sostenibilità ambientale, sul sistema idrico fognario e sulla riqualificazione, del lungomare e del centro storico. È una città in cammino e c’è ancora tanto da fare: dovremo sicuramente essere capaci di leggere gli anni che verranno dopo la pandemia e tenere una coesione sociale forte con i nostri concittadini. Questo sarà l'obiettivo primario in una città in cambiamento, dove la qualità del lavoro sarà fondamentale e la qualità del lavoro ci sarà se la città offre opportunità maggiori per le imprese e i cittadini». Chiara Bellini, vicesindaca con Jamil ha rimarcato «il nuovo progetto politico, che rappresenta un forte elemento di novità del tandem ma soprattutto identifica la volontà del centrosinistra di essere unito e di vincere questa nuova sfida per la città. Abbiamo voluto tenere insieme continuità e innovazione, vogliamo essere uniti, vogliamo essere competitivi, e soprattutto nel campo economico vogliamo continuare a tenere al centro i servizi alle persone e alle imprese, che da sempre rappresentano la nostra stella polare». «Abbiamo visto la Rimini più bella che potevamo immaginare e vedere. - ha detto Letta a Jamil e Chiara - Siete sulla giusta strada perché andate nella direzione dell’ambiente, della mobilità sostenibile, della protezione della salute delle persone, nella direzione di una città a misura di bambino».



