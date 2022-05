Enrico Muscioni Architect - due premi internazionali

Enrico Muscioni Architect - due premi internazionali.

Vincitore BIG SEE Architecture 2022 con il progetto Niki Loft realizzato a Milano. (Premio europeo)

I BIG SEE Awards sono stati lanciati inizialmente come premi regionali per esplorare e promuovere sistematicamente il potenziale creativo e commerciale dell'Europa sudorientale. Con l'ambizione di collegare la creatività oltre i confini regionali, hanno superato i quadri regionali e sono diventati internazionali estendendo il contest a tutta Europa. Sono stati selezionati oltre 1000 progetti. Ero stato invitato a partecipare a Febbraio con il mio progetto Niki Loft realizzato a Milano. Ho ricevuto comunicazione che il progetto era giunto in finale fino a che è stato eletto vincitore dei Big See Awards Architecture 2022, sezione interni residenziale. Le premiazioni si sono svolte il 5 Maggio a Lubljana in Slovenia con una cerimonia in una serata di Gala. nel pomeriggio ho esposto il mio progetto al pubblico. Si tratta di un premio di natura accademica in quanto l'organizzazione del contest è coordinata dall'Università di Architettura di Lubjiana e altre università Austriache, Croate e Tedesche. Qui la giuria : https://bigsee.eu/awards/

Vincitore ai Pipa International project Awards del " Jury Critics Choice" con il progetto " Home Plate project " Sede principale della World Baseball Softball Confederation che ho realizzato in Svizzera. (Premio mondiale).

Si tratta del maggior riconoscimento che ho mai ottenuto perché esteso a tutto il mondo, sono ancora incredulo di questo. I PIPA International Project Awards mi avevano invitato a candidare il mio progetto della sede istituzionale della Confederazione Baseball Softball realizzata in Svizzera. Erano stati selezionati 120 progetti in tutto il mondo. In Marzo ho ricevuto comunicazione che il progetto era stato selezionato dalla Giuria come Finalista e che mi sarei dovuto recare a Milano l'11 Maggio per esporre il progetto davanti alla giuria internazionale e restare fino al 12 Maggio per la cerimonia con serata di Gala all'aperto, durante il quale avrebbero eletto i vincitori. La Giuria era composta da Architetti di fama mondiale e Membri di studi di Architettura tra i piu noti e grandi al Mondo. Nello specifico la giuria era composta da : _Leonardo Cavalli (Co- Fondatore dello Studio "One Works" e membro dell'Istituto Italiano degli Architetti) _Greg Truen (Co Fondatore dello studio di Architettura SudAfricano "Saota" ) _Anabel Fernández Rubio (senior partner del rinomato studio statunitense e storico KPF: Kohn Pederesen Fox Associates ), forse il piu grande studio di Architettura al mondo. _Ma soprattutto ( per me ) da Michel Rojkind (fondatore dell'innovativo studio Messicano "Rojkind Arquitectos"). Non solo si tratta di uno degli architetti che più ammiro da sempre ma è anche considerato da Forbes tra gli architetti più influenti del pianeta. Quando sono stato candidato come finalista rimasi molto perplesso ed amareggiato. Infatti i finalisti erano suddivisi in 4 categorie tematiche: Retail - Hotel - Residential - Public Space. Il mio progetto era stato inserito all'interno di Public Space. Di fatto non aveva nulla di appartenenza ad uno spazio pubblico, il mio progetto consisteva in una sede istituzionale e direzionale, quindi "uffici". Non riuscivo a capire il perchè di questo inserimento tanto è che temevo la cosa finisse li, semplicemente con un errore burocratico che costituiva un vero e proprio fuori tema. Oltre a questo il mio progetto era di 1500 mq e gli altri finalisti superavano abbondantemente i 30.000 mq. Progetti enormi e molto più dispendiosi del mio. Mi sono comunque recato a Milano ed ho esposto il mio progetto alla giuria che ha apprezzato veramente ogni singolo dettaglio: il racconto del Concept Idea che sta alla base di questo progetto che parla di Storia e di Futuro di questo sport , di Elementi e Momenti, di figure Eroiche ( giocatori) che ho cristallizzato in spazio, forma e funzione. Hanno apprezzato anche i progetti legati al tema di Design come le poltrone che ho progettato (realizzate dal Gruppo Molteni) e dalle Lampade che ho progettato ( realizzate da Viabizzuno).

Avevo intuito che la mia presentazione fosse andata molto bene avendo percepito l'entusiasmo della Giuria che non si era sin da subito risparmiata i complimenti, ma non ero possibilista in quanto il mio progetto non era uno spazio pubblico. Durante la serata di Gala è stato annunciato che il mio progetto Home Plate project - WBSC Headquarter aveva vinto il primo premio " Jury Critics Choice" come riportato nel cominicato stampa ufficiale: The jury gave a special Critics Award went to the Home Plate Project - WBSC Headquarters (Pully, Switzerland). Si tratta forse del premio di più valore perchè abbraccia tutte le categorie che hanno avuto invece i singoli vincitori legati al tema. Forse il vincitore tra i vincitori. Oggi il progetto è ancora esposto al BAM di Milano.

Cs - Enrico Muscioni

