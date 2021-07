Ente Cassa Di Faetano: completa il consiglio di amministrazione e prosegue nelle sue iniziative

Con le Assemblee del 26 giugno e 14 luglio l’Ente Cassa di Faetano ha completato la composizione del Consiglio di Amministrazione che risulta ora così composto: Guidi Giuseppe - Presidente Marino Maiani - Consigliere Ed i nuovi eletti: Teodoro Moretti Roberta Mularoni Primo Toccaceli. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione ha designato alla carica di Vicepresidente la Dott.ssa Roberta Mularoni ed ha programmato un incontro con la Governance di Banca di San Marino Spa per fare il punto della situazione sui progetti in corso e sulla prospettiva di utile di esercizio che già nel primo semestre sta registrando segnali positivi oltre il previsto. Un segnale rincuorante che testimonia la validità del percorso di riorganizzazione e sviluppo intrapreso, fortemente voluto dall’Ente e perseguito con impegno e determinazione dal Consiglio di Amministrazione della Banca. Proseguono anche le celebrazioni del Centenario della Cassa Rurale di Faetano: dopo i primi appuntamenti a tema letterario - che hanno riscosso un significativo apprezzamento - il programma prosegue con l’evento Un viaggio nella nostra storia, dedicato alla riscoperta dei primi decenni di attività della Cassa. Sono inoltre in fase di progettazione iniziative legate all’ambiente, all’ecosostenibilità e allo sviluppo dell’economia green, così come indicato anche dalla Banca di San Marino nell’Assemblea degli Azionisti del 26 giugno scorso.