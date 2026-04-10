Ente Cassa di Faetano, DML: le ombre del passato guidano le scelte di oggi, ci vuole chiarezza!

DOMANI - Motus Liberi esprime forte preoccupazione di fronte al sostanziale silenzio in cui è caduta la questione del recente tentativo di vendita delle quote BSM, detenute dall’Ente Cassa di Faetano, e al coinvolgimento del gruppo bulgaro Starcom Holding. Sottolineiamo l’assurdità della situazione attuale: preliminarmente ci sembra inaccettabile che nel board dell’Ente Cassa di Faetano siedano ancora membri che erano già presenti quando scoppiò il caso, con tanto di presunte tangenti e persino l'annunciato allarme di un tentato colpo di Stato, come dichiarato dal Tribunale. È anche inaccettabile che le stesse persone, potenzialmente coinvolte nella vicenda, continuino ancora oggi a gestire oggi operazioni di milioni di euro, considerato che ancora oggi non è stata fatta piena chiarezza. Chiediamo dunque l’immediata sospensione o allontanamento di chi era parte del precedente board. Non si può pensare di condurre trattative di tale portata con le stesse persone coinvolte nel passato, come se nulla fosse accaduto. La trasparenza e la fiducia dei cittadini non possono essere messe in secondo piano. Abbiamo da tempo anche chiesto, con urgenza, l’istituzione di una Commissione d’inchiesta, cosa che ancora non è avvenuta: la maggioranza si è impegnata a portare il progetto di legge nel Consiglio di aprile e con procedura d'urgenza, vigileremo e pretenderemo che ciò avvenga. Non possono nemmeno passare inosservate, da ultimo, le recenti esplicite smarcature su stampa di soggetti che erano stati indicati come interessati acquirenti delle quote della Banca: questo dimostra che, ancora, qualcuno sta speculando sull'istituto diffondendo anche false notizie, a danno della collettività. Il governo in tutto questo che fa? Tace. DOMANI - Motus Liberi continuerà a vigilare affinché venga fatta piena luce su questa vicenda, nell’interesse della cittadinanza e della legalità, nonché a tutela del sistema bancario sammarinese.

c.s. DOMANI - Motus Liberi









