Ente Cassa di Faetano: L'assemblea dei soci approva il bilancio 2021 e nomina presidente Marco Beccari

L’Assemblea dei Soci dell’Ente Cassa di Faetano, ha approvato il bilancio 2021. Completato il percorso di rafforzamento patrimoniale di Banca di San Marino che chiude l’esercizio 2021 con utile significativo dopo sette anni.

Rinnovate le cariche sociali: Presidente Marco Beccari, Sindaco Unico Roberto Ragini, entra in Consiglio di Amministrazione Sergio Barducci.

I Soci dell’Ente Cassa di Faetano si sono riuniti oggi presso il Centro Congressi Palace Hotel per approvare il bilancio sull'esercizio finanziario 2021.

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, illustrata ai Soci dal Presidente Giuseppe Guidi, è stato illustrato il lavoro del CdA entrato in carica dopo le vicende “No Fusione”, legate alla proposta di una possibile integrazione tra Cassa di Risparmio e Banca di San Marino; dopo aver interrotto questo progetto, il CdA ha speso le proprie forze per lo sviluppo e soprattutto il consolidamento della partecipata Banca di San Marino Spa, con un intervento da oltre 3 milioni di euro.

Grande apprezzamento e soddisfazione per il primo bilancio BSM in utile dopo otto anni : “Questo risultato Banca di San Marino e, vorremmo aggiungere, Ente Cassa di Faetano - ha affermato il Presidente Guidi - lo hanno ottenuto con grande volontà̀ e determinazione, decisi nel dare alla Banca una redditività̀ che dovrà̀ mantenersi nel tempo. È un risultato che ci rende orgogliosi (..)”.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle problematiche esistenti nel settore bancario e ad alcune richieste rivolte alle istituzioni di riferimento:

- Al Governo, l’attivazione del memorandum d’intesa con Banca d’Italia, aprire il mercato all’esterno, dare impulso e credibilità al sistema con atti concreti.

- A Banca Centrale una riduzione dei costi della sua organizzazione generale, di calibrare le norme e l’attività in relazione al mercato reale, risultati dalle relazioni con le Istituzioni Italiane ed Internazionali, nonché il riconoscimento concreto del sostegno offerto al sistema bancario e all’economia del Paese promosse da Bsm ed Ecf sino ad oggi.

- Ad Associazione Bancaria Sammarinese la promozione di un lavoro sinergico tra le aziende bancarie, Governo e Banca Centrale.

- A tutte e tre le istituzioni attenzione sul tema dei crediti non performanti (NPL), trovando soluzioni per ottenere il massimo valore senza svenderli o sminuirne il potenziale.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per rinnovare gli organi sociali che risultano così composti:

Presidente Marco Beccari

Entra in Consiglio di Amministrazione Sergio Barducci che si unisce ai Consiglieri riconfermati Roberta Mularoni, Teodoro Moretti e Primo Toccaceli.

Nominato Sindaco Unico Roberto Ragini.









Comunicato stampa

Ente Cassa di Faetano