Ente Cassa di Faetano. Nuovo Asset BSM: trasparenza e competenza

Il CdA di Ente Cassa di Faetano ha deciso di affidarsi ad esperti di comprovata e specchiata competenza per l’individuazione di possibili nuovi partner di Banca di San Marino. Una scelta adottata all’unanimità, che è ricaduta sul gruppo Prometeia, società italiana di consulenza e ricerca economica per banche e assicurazioni, che proprio recentemente ha celebrato i suoi 50 anni di attività. Saranno i tecnici Prometeia a valutare le proposte di ingresso nel pacchetto azionario della Banca storica di San Marino, in piena indipendenza, prendendo in esame non solo i progetti già presentati ma vagliando anche la possibilità di ricorrere ad importanti gruppi finanziari presenti sui mercati internazionali. Prometeia, fondata a Bologna nel 1974 da gruppo di giovani professori universitari guidati da Beniamino Andreatta, ha sedi a Bologna, Milano, Roma, Londra, Lussemburgo, Vienna, Zurigo, Istanbul e il Cairo e conta oltre mille professionisti nel mondo. È specializzata nei servizi per il risk management, wealth management, asset management e nella consulenza finanziaria; ha ricevuto premi e riconoscimenti a livello internazionale. La scelta di affidarsi ad una società di prestigio - evidenzia il Cda dell’Ente – risponde all’esigenza di operare nella massima trasparenza e con l’ausilio di riconosciute competenze, nel solco di un nuovo corso e nella assoluta volontà di garantire a Banca di San Marino quel rafforzamento che gli consentirà di continuare a crescere e ad operare al meglio, al servizio dei risparmiatori e del sistema economico sammarinese.

