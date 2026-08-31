Ente Cassa di Faetano: trattativa con Hera Partecipazioni One ancora aperta, sul tavolo anche altre manifestazioni di interesse

In merito ad alcune notizie diffuse in giornata, che si riferiscono a presunte indiscrezioni e ipotizzano soluzioni alternative, il Direttivo della Fondazione Ente Cassa di Faetano precisa che la trattativa aperta con Hera Partecipazioni One Spa, e presentata nelle sue linee guida all’Assemblea dei Soci di ECF nel corso di precedenti riunioni, è proseguita in questi mesi senza soluzione di continuità, alla ricerca di tutti gli elementi utili a definire gli aspetti legali, contrattuali e parasociali nell’interesse di Banca di San Marino e di Ente Cassa di Faetano. I negoziati sono ancora aperti per chiarire alcuni nodi, ritenuti dall’Ente assolutamente sostanziali e determinanti per il raggiungimento di un punto di sintesi. Su questi si attendono le risposte da parte degli interlocutori. Altre opzioni sono comunque sul tavolo, come alcune nuove manifestazioni di interesse da parte di investitori, di recente presentazione, che dimostrano una viva attenzione nei confronti della Banca di San Marino. Nessuna di queste prevede o prende in qualche modo in considerazione la suggestiva ipotesi di “spezzatino”, come paventato nell’articolo pubblicato da “Tribuna Politica Web”. Il Direttivo di ECF continua a lavorare con fermezza per il raggiungimento degli obiettivi prioritari, che sono rappresentati: dal sostegno a Banca di San Marino nel suo percorso di adeguamento ai criteri e alle normative internazionali; dal consolidamento di Ente Cassa di Faetano, recentemente riconosciuta nel diritto di essere a pieno titolo iscritta nel registro delle Fondazioni della Repubblica di San Marino secondo i dettami dei provvedimenti di legge in materia recentemente adottati dal Consiglio Grande e Generale.

c.s. Direttivo Ente Cassa di Faetano







