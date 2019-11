Ente Cassa di Faetano: ultimi giorni per candidarsi e diventare socio Ente Cassa di Faetano apre all'ingresso di nuovi Soci per condividere con nuovi protagonisti l’appartenenza ad un’istituzione che sostiene San Marino da quasi cento anni. E

Ente Cassa di Faetano: ultimi giorni per candidarsi e diventare socio.

Ampliare la base sociale per coinvolgere sempre di più la comunità sammarinese nella vita di un'istituzione che sostiene il paese da quasi cento anni. Nel 2020 si festeggerà infatti il centenario della Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Faetano, da cui sono nate Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino Spa, due colonne portanti della vita sociale ed economica della Repubblica. Un'apertura al paese motivata dal profondo radicamento nel territorio di ECF e BSM, che vedono nel proprio assetto – quello di un ente morale proprietario della Spa bancaria – un modello di economia che pone al centro la comunità e il contesto in cui vive. L’Ente Cassa di Faetano nasce infatti nel 2001 per custodire ed incarnare la continuità storica dei valori di promozione umana e sociale che nel 1920 animarono i fondatori della Cassa Rurale di Faetano. L’Ente, con riferimento principale al territorio di San Marino, persegue fini di utilità sociale nei settori della cultura, dell’arte, dell’istruzione, dello sport, dello sviluppo economico, della sanità, della ricerca scientifica e a tutela delle categorie sociali più deboli, favorendo la cooperazione all’interno della Repubblica. Parallelamente l’Ente esercita l'importate ruolo di proprietario della partecipata Banca di San Marino Spa. Possono candidarsi a Socio tutti i sammarinesi e i residenti interessati, con un particolare invito ai giovani: la loro vitalità, competenza e curiosità possono certamente dare un contributo prezioso alla vita di questa istituzione.

La domanda dovrà essere consegnata personalmente presso la sede dell’Ente in Faetano, Strada della Croce n°48, entro sabato 23 novembre nei seguenti orari:

venerdì / dalle 8.30 alle 18.00 con orario continuato

sabato 23 / alle 9.00 – 13.00.

I requisiti per la candidatura sono i seguenti: > Sintonia con gli ideali ed i valori dell’Ente Cassa di Faetano > Rapporto di clientela fidelizzato con Banca di San Marino, oppure impegno ad avviarne uno. > Possesso o disponibilità all’acquisto di trenta o più azioni di Banca di San Marino Spa, euro 25,80 cadauna. Si precisa che l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato dopo la comunicazione dell'avvenuta nomina a Socio, che verrà confermata entro il 20 dicembre 2019.

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo dedicato disponibile > presso la Sede dell’Ente Cassa di Faetano; > presso tutte le filiali della Banca di San Marino; > in formato elettronico da scaricare sul sito web www.ecf.sm

La segreteria dell'Ente resta a disposizione per ogni necessità allo 0549 950125 oppure alla mail segreteria@ecf.sm.

c.s. Ente Cassa di Faetano

I più letti della settimana: