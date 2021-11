Ente Cassa Faetano: nessun convegno il 26/11

Gentili Soci e amici dell'Ente Cassa di Faetano con la presente vi comunichiamo che il convegno bancario indicato sul programma per la data di venerdì 26 novembre, NON AVRA' LUOGO, in quanto sostituito dall'evento realizzato lo scorso 16 novembre dal titolo "il valore delle banche di territorio e il processo di internazionalizzazione dell'economia". Sarà cura di Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino diffondere nelle prossime settimane i contenuti emersi dalle relazioni. Vi aspettiamo quindi il 20 dicembre, presso il Centro Congressi Kursaal, alla serata "UN SECOLO, UNA BANCA" per concludere insieme le celebrazioni per il Centenario della Cassa Rurale di Faetano. Quanto prima vi aggiorneremo sulle modalità di partecipazione all'evento.

CS Ente Cassa di Faetano



