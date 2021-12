Ente giochi su organizzazione premi e lotterie

In occasione delle imminenti festività natalizie, con il conseguente aumento dell’organizzazione di concorsi a premi, lotterie, tombole e similari, l’Ente di Stato dei Giochi della Repubblica di San Marino ricorda che chiunque intenda organizzare e gestire in modo occasionale e non in forma stabile un singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, giochi della sorte ed abilità per i quali sia messo in palio un premio nell’ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali, di cui all’articolo n. 4 della Legge 25 luglio 2000 n. 67, deve avanzare apposita richiesta all’Ente di Stato dei Giochi. Tale richiesta può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell’inizio del gioco solo nel caso in cui l’introito lordo previsto sia inferiore a 500 euro, il montepremi sia inferiore a 5.000 euro, l’organizzatore sia un operatore economico sammarinese e il gioco si svolga con intenti promozionali (categoria H del Decreto Delegato 169/2014 concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale). I “giochi” che necessitano di autorizzazione quindi sono tutti quelli che non rientrano in queste caratteristiche. Nel caso di “gioco” con autorizzazione è necessario presentare apposita istanza all’Ente di Stato dei Giochi allegando il regolamento del gioco, n. 1 marca da bollo da 15 euro e il certificato penale del soggetto che verrà indicato come responsabile del gioco; tali giochi sono soggetti ad imposta speciale erariale nella misura del 12% sull’introito lordo se con montepremi superiore a 5.000 euro, e sono soggetti sempre ad oneri di vigilanza nella misura del 2% sull’introito lordo. I “giochi” per cui è sufficiente inviare la comunicazione sono soggetti ad oneri di vigilanza nella misura di 20 euro per ogni estrazione. Si fa presente che l’esercizio di qualsiasi attività di gioco in mancanza di autorizzazione e/o comunicazione è sanzionato, anche penalmente, ai sensi della Legge 67/2000 e successive modifiche. L’Ente di Stato dei Giochi resta a disposizione per eventuali chiarimenti. (tel. 0549/883298 - email info@entegiochi.sm).