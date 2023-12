Enzo Iacchetti sarà il conduttore del gran gala internazionale della magia di San Marino

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, uno degli eventi più prestigiosi e attesi nel panorama mondiale dell'arte magica, è lieto di annunciare che il conduttore del gran gala internazionale della magia, che si terrà al Teatro Nuovo di Dogana sabato 16 marzo 2024 alle ore 21:00, sarà il noto volto televisivo e attuale conduttore di "Striscia la Notizia" su canale 5 Enzo Iacchetti. Enzo Iacchetti, comico, cabarettista, cantante e attore italiano, è uno dei volti storici del "telegiornale satirico" Striscia la Notizia, che conduce con Ezio Greggio dal 1994. Ha partecipato a varie fiction televisive e ha pubblicato diversi libri, album e spettacoli teatrali. Nel 2023 ha rivelato di soffrire di depressione e ha condotto Striscia la Notizia da casa, dimostrando coraggio e determinazione. Iacchetti porterà la sua simpatia, la sua ironia e la sua professionalità sul palco del gran gala internazionale della magia, che vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori maghi e illusionisti del mondo, provenienti da diversi paesi e specializzati in varie discipline magiche. Il gran gala internazionale della magia sarà il momento clou della XXV edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, che si svolgerà dal 15 al 17 marzo 2024 e che offrirà al pubblico numerosi spettacoli, workshop, conferenze e mostre dedicati alla magia e al suo fascino. Sono aperte le prevendite sul sito [www.festivalinternazionaledellamagia.com] o presso la prevendita di San Marino edicola Quadrifoglio via Piana 101. L'evento si svolge con il patrocinio della Segreteria di stato per il turismo. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza magica e indimenticabile con Enzo Iacchetti e i migliori artisti del mondo della magia. Vi aspettiamo!

C.s. Festival internazionale della magia di San Marino

