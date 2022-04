Erasmus Plus, i complimenti dei GDC alla Segreteria Cultura per il risultato raggiunto

I GDC intendono complimentarsi con la Segreteria di Stato all'Istruzione la Cultura per l'importante traguardo raggiunto con la sottoscrizione dell'accordo quadro che consente alla Repubblica di entrare nel programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Il suo bilancio è stimato a 26,2 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al programma precedente (2014-2020). Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull'inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Con la sottoscrizione di tale accordo è stato conseguito un risultato importante, che peraltro rientrava a pieno titolo nel programma di Governo e nelle tesine programmatiche del nostro Movimento Giovanile. Si compie così un passo in avanti importante lungo il percorso di piena integrazione europea del nostro Paese, partendo proprio dai giovani, riconoscendo la loro centralità strategica nel rilancio di San Marino. Un percorso che potrà essere completato solo attraverso il perfezionamento dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Grazie al programma Erasmus+, i nostri giovani avranno la possibilità di prendere parte ad esperienze formative all'estero, tornando a San Marino più arricchiti, culturalmente e umanamente.

c.s. GDC