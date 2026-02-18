Erba Vita al fianco del Banco Farmaceutico: oltre 1000 prodotti donati

Erba Vita conferma il proprio impegno sociale e la propria vocazione alla solidarietà sostenendo attivamente Banco Farmaceutico. Per il secondo anno consecutivo, l'azienda sammarinese ha formalizzato una significativa donazione a favore della Fondazione Banco Farmaceutico ETS, destinata a sostenere chi si trova in condizioni di fragilità sanitaria. L'operazione, che ha visto la spedizione di un carico di circa 125 kg di prodotti, mira a fornire un supporto concreto attraverso l'integrazione alimentare e fitoterapica di alta qualità.

La selezione dei prodotti ? stata pensata per rispondere alle esigenze di salute più diffuse, con un focus particolare sulla prevenzione e sul benessere del sistema immunitario. Tra le oltre 1.000 confezioni donate figurano:

- Sostegno per le vie respiratorie e difese immunitarie: con la consegna di Immun Action Flu, Muco.vit Influ (bustine) e Respira.vit Influ Gocce.

- Gestione del benessere metabolico: la donazione include uno dei prodotti di punta della linea, Glicem Stop Complete.

- Integrazione per adulti e benessere quotidiano: il lotto comprende anche Muco.vit Fluido Adulti, oltre a referenze storiche come Newcap Shampoo Antiforfora e Propoli EVSP in varie formulazioni.

- Soluzioni fitoterapiche specifiche: completano l'invio numerosi estratti tra cui Alga Clorella, Mirtillo Nero, Biancospino e Olio di Mandorle Dolci.

Attraverso questa iniziativa, Erba Vita Group conferma la propria mission: trasformare l'esperienza scientifica e la tradizione erboristica in un gesto di responsabilit? sociale, rendendo il benessere naturale accessibile a tutti.

c.s. Erba Vita







