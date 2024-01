Erba Vita porta il nutraceutico a Marca

Erba Vita porta il nutraceutico a Marca.

Erba Vita espone per la prima volta a Marca, la manifestazione in programma a Bologna Fiere domani e dopodomani. L’azienda di Valpharma Group, specializzata nella produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici a base vegetale, sceglie la 20° edizione della fiera dedicata alla Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) per portare tutta l’esperienza nutraceutica, erboristica e farmaceutica del gruppo italo-sammarinese direttamente sugli scaffali della grande distribuzione e presentare il nuovo brand Armonutra. “È fondamentale per Erba Vita presidiare più canali di distribuzione”, evidenzia la Chairwoman di Valpharma Group Alessia Valducci. “Quello della Distribuzione Moderna Organizzata, in particolare, ci sta dando tante soddisfazioni in questi anni e vogliamo investirci con sempre maggior convinzione. È anche per questo che abbiamo aderito con entusiasmo alla 20° edizione di Marca e ci aspettiamo risultati importanti”. “Marca è una delle manifestazioni di riferimento per il private label e la Gdo”, le fa eco il Consigliere Delegato di Erba Vita Alberto Vitez. “Si tratta di due mercati fondamentali per Erba Vita, che nel solo private label vede il 18% del proprio fatturato”. Qualità, efficacia e sicurezza, sono alcune delle parole chiave di Erba Vita e del nuovo marchio Armonutra, che derivano da un’accurata selezione di materie prime da fornitori certificati, dal rispetto per l’ambiente in ogni fase produttiva e da una comunicazione accattivante e immediata per un consumatore sempre informato e soddisfatto. Erba Vita dà appuntamento allo stand B30 del padiglione 25 del quartiere fieristico bolognese, con 20 diversi prodotti di Armonutra dedicati a tutte le funzionalità del benessere: dalle difese immunitarie alle vitamine, dalle vie respiratorie all’energia, dal contrasto allo stress al controllo del peso. Focus on Valpharma Group: Valpharma Group comprende tre realtà: Valpharma S.p.A., Valpharma International S.p.A. ed Erba Vita Group S.p.A., che agiscono in perfetta sinergia e custodiscono la salute e il benessere delle persone, in ogni parte del mondo, dal 1977, anno di fondazione del primo stabilimento Euderma S.r.l., poi divenuto Valpharma S.p.A nel 1987. È del 2002, invece, la nascita di Valpharma International S.p.A., del 2017 l’acquisizione di Erba Vita Group S.p.A. e del 2019 quella di Valpharma Group S.p.A., con l’unione sinergica delle tre aziende, oggi tutte controllate da Euroholding, che ne detiene i marchi e li dà in libera licenza ad ogni singola realtà.

cs: Alessandro Caprio, responsabile Comunicazione Corporate

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: