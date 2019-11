Erba Vita presenta il Corso d’Alta Formazione in Fitoterapia Clinica

Erba Vita presenta il Corso d’Alta Formazione in Fitoterapia Clinica.

Erba Vita in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova promuove il Corso di Alta Formazione in Fitoterapia Clinica (CAF). Il CAF è un percorso post laurea che nasce per soddisfare le esigenze professionali di medici, farmacisti e di molti altri professionisti della salute. Il Corso ha l’obiettivo di fornire una preparazione professionale nel settore della fitoterapia basata sull’evidenza scientifica e gli strumenti per un consiglio ed una prescrizione consapevole dei prodotti fitoterapici. Il programma didattico prevede l’approfondimento delle conoscenze sulle caratteristiche chimiche e farmaco-­‐tossicologiche delle piante medicinali e l’acquisizione di nozioni di carattere integrativo che riguardano la patologia e la clinica, con l’obiettivo di formare il partecipante ad un utilizzo razionale della fitoterapia. In particolare si studierà l’applicazione razionale dei fitoterapici in diverse patologie degli apparati: muscolo-­‐scheletrico, respiratorio, genito-­‐urinario, cavo orale e gastro-­‐ intestinale. Si approfondiranno aspetti particolari dell’utilizzo dei fitoterapici in gravidanza, durante l’allattamento o in presenza di un paziente fragile. Non meno importante sarà la panoramica sulla legislazione dei prodotti naturali e fitovigilanza, garantendo in fine un excursus sull’evoluzione del settore fitoterapico e il concetto di qualità. Il corpo docente è composto da Professori Universitari provenienti da diversi atenei italiani, professionisti operanti nel settore della Fitoterapia, oltre che da medici e farmacisti con pluriennale esperienza in fitoterapia clinica. Il corso rilascia 10 crediti formativi. Le lezioni si terranno nel corso di 7 fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno) dal 17 gennaio al 16 maggio 2020, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova. La domanda di pre-­‐iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12.30 del 7 gennaio 2020, collegandosi al sito: www.uniweb.unipd.it. Il sostegno al Corso di Alta Formazione si inserisce all’interno del progetto Erba Vita Academy, un hub strategico per lo sviluppo e la diffusione della Cultura del Benessere. Obiettivo dell’Erba Vita Academy è quello di offrire un adeguato supporto informativo e un costante aggiornamento ai professionisti della salute, anche attraverso Corsi ECM e webinar.



I più letti della settimana: