Erba Vita sale in cattedra al master dell’Università degli Studi di Bologna

Sabato 14 marzo 2020 il Direttore scientifico di Erba Vita, Dr. Maurizio Diamante, sarà docente a una lezione del master ‘Nutraceutici, fitoterapici integratori alimentari’ dell’Università di Bologna – Campus di Rimini. Titolo della lezione sarà: “Uso tradizionale ed evidenze scientifiche in Fitoterapia. Prevenzione e gestione delle forme ricorrenti e delle recidive nei principali disturbi stagionali invernali: induttori fitoterapici e fattori micro-nutrizionali utili nella modulazione del sistema immunitario”. Il Master si propone di formare professionisti, specializzati nel settore dei nutraceutici, in grado di utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per la produzione, l’analisi, la sicurezza d’uso e la corretta commercializzazione del prodotto a base di nutraceutici, di fitocomponenti e degli integratori alimentari in generale. La docenza del Dr. Diamante si inserisce nell’ambito della partnership strategica tra Valpharma Group e l’Università di Bologna per il futuro della nutraceutica. L’obiettivo di Valpharma Group, che mette a sistema l’innovazione tecnologica e la competenza nella ricerca e sviluppo applicata alla produzione farmaceutica di Valpharma San Marino e Valpharma International, con l’esperienza fitoterapica e nutraceutica di Erba Vita Group, è quello di realizzare un nuovo modello di nutraceutica, sviluppando prodotti unici ed innovativi in grado di distinguersi dall’offerta attualmente presente sul mercato, per qualità, complessità formulativa e ovviamente per sicurezza ed efficacia.