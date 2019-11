Erba Vita sostiene il movimento Movember insieme alla Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata

Erba Vita e Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata insieme per sostenere Movember (da “Moustache”, parola inglese per baffi, e “November”), un movimento globale nato nel 2003 in Australia per sensibilizzare e sostenere la ricerca sulle principali problematiche della salute al maschile. La Fondazione, nata nel 1996 a Padova, sostiene l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), che ospita 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo divisi in 17 gruppi di ricerca. I gruppi al VIMM sono impegnati in vari ambiti, dai tumori alle malattie cardiovascolari, dalle malattie muscolari a quelle neurodegenerative. Il 30% dei ricercatori del VIMM proviene dall’estero, ma il centro di ricerca è anche un polo di attrazione di cervelli e talenti italiani. Nello specifico, Erba Vita ha voluto dare sostegno e visibilità al gruppo di ricerca del VIMM che si occupa di sconfiggere alla radice il cancro alla prostata identificando nuove terapie sperimentali. Il cancro alla prostata è il secondo più comune tumore negli uomini in tutto il mondo e la seconda causa più comune di mortalità maschile. Rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo: le stime relative all’anno 2017 parlano di 34.800 nuovi casi l’anno in Italia. Circa un uomo su 8 nel nostro Paese ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della vita. La Cultura del Benessere è uno dei pilastri attorno ai quali ruota l’attività di Erba Vita, da sempre attenta e sensibile a tutto ciò che riguarda la salute e il benessere della persona.

c.s. Erba Vita