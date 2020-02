Ercolani: "Dibattimento occasione per spiegare professionalità e regolarità di Asset"

In riferimento alla notizia apparsa su San Marino Rtv in merito al procedimento penale a carico del sottoscritto e della Dott.ssa Tabarrini preciso quanto segue: sarà finalmente un'ottima occasione per spiegare e dimostrare in udienza l'assoluta regolarità delle operazioni poste in essere dimostrando la professionalità e regolarità nell'erogazione delle somme alla Società AB. • preciso che il prestito effettuato alla Società AB è stato supportato da garanzie capienti ed abbondantemente congrue rispetto all'operazione posta in essere, come del resto su tutte le operazioni di erogazione del credito di Asset Banca • ci sono state dichiarazioni pubbliche dell'amministratore della Società AB dove, a suo tempo, dichiarò di aver perso la disponibilità dei beni intestati alla società. Ribadisco che affronto serenamente il dibattimento perché mi dà la possibilità di spiegare i tecnicismi bancari sottesi ad un'operazione di assoluta trasparenza sottolineando l'assoluta fiducia nella Magistratura.

