Grazie all’impegno costante di SUMS, negli ultimi tre anni sono stati erogati circa 150 mila euro attraverso il proprio Fondo di Solidarietà. A beneficiarne tantissime persone fisiche sammarinesi, residenti in Repubblica, che si trovano o si sono trovate in stato di difficoltà economica. Non vengono erogate somme di denaro, ma beni e servizi per fare fronte alle più stringenti necessità. Bollette, mense scolastiche, affitti, buoni spesa per beni di prima necessità. Il Fondo di Solidarietà di SUMS, grazie al quale tante famiglie sammarinesi ricevono un importante aiuto economico, è stato costituito nel 2014 grazie al contributo annuale di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Un contributo, quello di Carisp, che negli anni non è mai venuto meno e che continua a rappresentare una fondamentale risorsa a disposizione di SUMS per poter proseguire nella propria attività di vicinanza ai sammarinesi e oggi anche agli oltre 300 profughi ucraini accolti in Repubblica. Cassa di Risparmio è onorata di poter fornire anche quest’anno il proprio sostegno finanziario a questa meritevole e importante attività.

cs Cassa di Risparmio