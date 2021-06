Eroi del quotidiano, Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri con le parole di Margaret Mazzantini

Eroi del quotidiano, Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri con le parole di Margaret Mazzantini.

Da lunedì 7 giugno (con inaugurazione alle ore 11) Palazzo Graziani ospiterà la mostra “EROI DEL QUOTIDIANO. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri” che espone le tavole realizzate dall’artista per l’edizione 2020 del calendario dell’Arma, accompagnate dai testi della scrittrice Margaret Mazzantini, dedicata a raccontare il quotidiano eroismo dei Carabinieri . La mostra itinerante, già ospitata in prestigiose sedi espositive italiane tra cui le Gallerie d'Italia a Milano, la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Arezzo, l'APE Arti Performance Museo di Parma ed il Museo MAMBO di Bologna, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è promossa dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e dal Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, con il supporto degli Istituti Culturali, per sottolineare l'importanza strategica della collaborazione fra Corpo della Gendarmeria e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione del primo centenario del distaccamento dei Carabinieri nella Repubblica di San Marino. Il calendario dei Carabinieri, pubblicato dal 1928, con un’unica interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale, è diventato un vero oggetto di culto per molti collezionisti e viene stampato con una tiratura che supera il milione di copie. La particolare edizione del Calendario 2020 in esposizione, vede protagonisti l'artista di transavanguardia Mimmo Paladino, tra i massimi pittori e scultori italiani contemporanei (le sue opere sono esposte in musei internazionali come il Metropolitan Museum di New York) con tavole dense di riferimenti ai maestri senesi, ai mosaici di Ravenna e all’arte rinascimentale e Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale e vincitrice di numerosi premi tra cui lo «Strega» e il «Campiello». Paladino ha così realizzato illustrazioni artistiche ispirate al racconto di ogni mese rendendo con il suo tratto inconfondibile omaggio ai carabinieri, mentre Margaret Mazzantini ha narrato attraverso una prosa incisiva, vicende quotidiane affrontate dai Carabinieri che descrivono episodi di vita reale in cui emergono lo spirito solidale, l’umanità e la vicinanza dei Carabinieri alla gente comune. Il fondo dorato della copertina 2020 celebra il centenario del prestigioso riconoscimento concesso alla Bandiera dell’Arma, insignita della Medaglia d’oro al valore militare il 5 giugno 1920 per il contributo fornito alla vittoria nella Grande Guerra. L’esposizione si concluderà il 30 giugno. Orari: 9.30 - 17,30 Ingresso gratuito.

c.s. Istituti Culturali

