“Errando 2026”: aperte le iscrizioni per la tappa Sogliano al Rubicone-Acquaviva

Tutto pronto per accogliere una delle tappe più suggestive di "Errando 2026- Scienza Servizievole in Cammino",l'iniziativa nazionale ideata e promossa per coniugare la cultura della cura,la condivisione scientifica delle neuroscienze e il valore profondo del camminare insieme come strumento per generare benessere comunitario, inclusione e solidarietà. L'appuntamento per la tappa speciale Sogliano al Rubicone Acquaviva è confermato per la giornata di lunedì 1° giugno 2026. La partecipazione all'evento è aperta a famiglie, studenti, professionisti del mondo della scuola, della sanità e a tutti i cittadini desiderosi di condividere un'esperienza di crescita collettiva e cittadinanza attiva. Modalità di Partecipazione e Iscrizioni Per ragioni prettamente organizzative e logistiche, volte a garantire la massima sicurezza,la corretta gestione dei flussi e l'ottimale riuscita della manifestazione sul territorio, è caldamente consigliata la registrazione formale alla tappa prima del suo inizio ufficiale. Iscriversi alla camminata significa partecipare al progetto, sostenendolo con un contributo simbolico a partire da € 5,00. L'intero ricavato derivante dalle donazioni delle iscrizioni sarà devoluto integralmente in beneficenza per sostenere i progetti solidali promossi dall'associazione a favore dell'infanzia e dell’adolescenza in condizioni di vulnerabilità educativa, come capillarmente dettagliato all'interno dei portali ufficiali dell'iniziativa e dell’Associazione.



Per accedere direttamente al modulo di iscrizione telematico e riservare il proprio posto per la camminata con arrivo all’evento, è possibile digitare o cliccare sul seguente indirizzo web ufficiale: www.scienzaservizievoleincammino.it/iscriviti/

c.s. Scienza Servizievole in Cammino









