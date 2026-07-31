Esame di Stato per la professione giornalistica

Questa mattina presso la sede della Consulta per l'Informazione sono state consegnate le Press Card a 6 giornalisti professionisti che vivono, la vorano e hanno completato il percorso di formazione con l'esame di idoneità sostenuto il 2 luglio scorso. Si è trattato del primo esame di stato per giornalisti istituito nella Repubblica di San Marino con apposita delibera del Congresso di Stato, voluto dalla Consulta per l'Informazione con la collaborazione dell'Autorità Garante e il sostegno della Segretaria di Stato con apposita delega. Alla cerimonia di consegna delle card ha partecipato il Segretario di Stato per l'Informazione Federico Pedini Amati che si è complimentato con i neo professionisti: “È un grande traguardo per loro e in generale per tutta la Repubblica. Fino ad ora chi voleva abilitarsi attraverso un esame era costretto ad andare altrove. Quindi San Marino ha fatto un piccolo, grande p asso grazie alla sinergia tra persone che hanno creduto che questa cosa fosse possibile”. Dal Presidente della Commissione d'Esame Fabrizio Maffei i complimenti ai candidati: “Preparati e animati dal giusto spirito. Ora subentra una consapevolezza maggiore nell'affrontare questa professione, l'insidia delle fake news, il rigore della verifica delle notizie, il valore della ricerca della verità”. Dal Presidente della Consulta Roberto Chiesa arriva l'invito a preferire l'informazione professionale: “Per quanto facile possa sembrare oggi reperire notizie, occorre poi saperle verificare e pubblicare nel rispetto della verità, della deontologia e delle persone. Con 6 professionisti in più, aumentano le garanzie e le tutele per i cittadini”.

Comunicato stampa

Il Consiglio Direttivo

Consulta per l'Informazione













