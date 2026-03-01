Escalation militare In Medio Oriente: raccomandazioni per i cittadini all’estero e contatti per le emergenze

Escalation militare In Medio Oriente: raccomandazioni per i cittadini all’estero e contatti per le emergenze.

Alla luce del perdurare e dell’intensificarsi dell’escalation militare in Iran e nelle aree limitrofe, si informa che i funzionari della Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Esteri, in coordinamento con i Diplomatici accreditati nei Paesi coinvolti, sono attivamente operativi e in costante contatto con i cittadini che hanno segnalato la propria presenza nelle zone interessate, al fine di fornire assistenza e supporto, anche in relazione alle eventuali modalità di rientro. Si raccomanda di adottare la massima prudenza negli spostamenti, limitandoli allo stretto indispensabile, di rimanere presso la propria abitazione e/o la struttura alberghiera di soggiorno e di evitare in particolare la prossimità a installazioni militari e luoghi caratterizzati da assembramenti. È inoltre fortemente consigliato attenersi con il massimo rigore alle disposizioni impartite dalle Autorità locali. Si segnala che numerosi voli civili nella regione del Golfo risultano sospesi e che sono in atto limitazioni dello spazio aereo in diverse aree del Medio Oriente. Si invita pertanto la cittadinanza a verificare direttamente con le compagnie aeree eventuali cancellazioni o modifiche operative dei voli. Chiunque si trovi nelle zone interessate è invitato a segnalare tempestivamente la propria presenza al Dipartimento Affari Esteri all’indirizzo e-mail viaggiareinformati@esteri.sm, nonché a registrarsi tramite l’app “Viaggiare Sicuri” e sul portale www.dovesiamonelmondo.it, strumenti fondamentali per consentire un contatto rapido ed efficace da parte delle Autorità. Si ricordano i contatti per fornire assistenza ai connazionali nelle zone interessate.



Dipartimento Affari Esteri:

viaggiareinformati@esteri.sm - 0549 885400

Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88

Ambasciata di San Marino presso gli Emirati Arabi Uniti: amb.eau@gov.sm

Ambasciata di San Marino presso il Qatar: amb.qatar@gov.sm



c.s. Segreteria Affari Esteri



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: