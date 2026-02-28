Escalation militare in Medio Oriente, Segreteria Esteri: raccomandazioni per i cittadini all’estero e contatti per le emergenze

In considerazione dell'escalation militare in Iran e nell’area circostante, si registrano la sospensione di diversi voli civili nella regione del Golfo e limitazioni parziali dello spazio aereo in varie zone del Medio Oriente. Si invita pertanto la cittadinanza a rimanere presso la propria abitazione e/o la struttura alberghiera di soggiorno e a verificare con le compagnie aeree eventuali cancellazioni o modifiche operative dei voli. Si raccomanda di adottare la massima prudenza negli spostamenti, riducendoli allo stretto indispensabile ed evitando in particolare la vicinanza a installazioni militari e luoghi caratterizzati da assembramenti. È inoltre fortemente consigliato attenersi con rigore alle disposizioni impartite dalle Autorità locali. Si suggerisce, altresì, di registrare la propria presenza tramite l’app Viaggiare Sicuri, attivando la funzione di geolocalizzazione, di seguire costantemente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali oppure di effettuare la registrazione sul portale https://www.dovesiamonelmondo.it/.

Si ricordano infine i contatti di emergenza nazionali, attivi a ogni livello per fornire assistenza ai connazionali:

- Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm – 0549 88 54 00

- Centrale Operativa Interforze (attiva 24/7): 0549 88 88 88

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri








