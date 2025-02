Esecutivo FERPA-CES: le delegazioni FUPS e FNPS a Bruxelles per difendere i diritti dei pensionati

Le delegazioni delle Federazioni Pensionati CSU, Ivan Toni e Nerina Zafferani (FUPS-CSdL) e Giordano Giovagnoli e Francesco Francioni (FNPS-CDLS), sono a Bruxelles per partecipare ai lavori del Comitato Esecutivo delle FERPA-CES, il Sindacato Europeo dei Pensionati. Tali occasioni di incontro, discussione ed analisi sono infatti fondamentali sia per rafforzare il legame con le strutture sindacali europee sia per portare sul palcoscenico sindacale europeo le esperienze e le istanze dei pensionati sammarinesi. Nel corso dei lavori il Segretario Generale della FERPA, Agostino Siciliano, ha descritto in modo puntuale lo scenario generale preoccupante che sta colpendo in particolar modo il mondo della terza età: a tal riguardo, è stato evidenziato come sia indispensabile continuare a promuovere all’interno dei lavori del Comitato Esecutivo della CES concetti quali il dialogo sociale e l’invecchiamento attivo e dignitoso delle persone. Inoltre, tra i temi principali all’ordine del giorno non poteva mancare la difesa delle pensioni e la tutela in senso ampio dei diritti dei pensionati: “È necessario - affermano le delegazioni FUPS- CSdL e FNPS-CDLS - difendere con forza il livello di adeguatezza dei sistemi pensionistici, aspetto cruciale per garantire un invecchiamento in linea con il concetto di autodeterminazione e dignità di ogni persona, e promuovere una diversa concezione a livello internazionale che non consideri i trattamenti pensionistici come un 'costo' bensì come un giusto riconoscimento di un diritto universale fondamentale”. Si è poi proceduto ad una opportuna riflessione su quanto sta accadendo in Europa tra scenari di guerra e la crescente preoccupazione innescata dai numerosi attentati che stanno dipingendo un clima sempre più drammatico in termini di incertezza ed insicurezza a livello generale, a cui è necessario dare risposte sempre più tempestive. In tema di “invecchiamento attivo” è invece stato posto l’accento sulla fondamentale promozione ed introduzione di politiche abitative moderne che vadano incontro realmente alle necessità delle persone anziane, soprattutto in un momento storico in cui il numero delle persone anziane che vivono sole è in costante aumento, impedendo non solo ogni forma di isolamento relazionale e sociale, ma al contempo prevedendo luoghi e modalità di socializzazione, anche e soprattutto di tipo inter-generazionale, in linea con il concetto di evoluzione personale, autodeterminazione e dignità della persona in senso più ampio: “A tal riguardo, è cruciale – affermano le delegazioni delle Federazioni Pensionati CSU - che vengano anche adottati programmi e politiche che garantiscano una sempre migliore accessibilità delle persone anziane alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani e dell’ambiente naturale a tutela del benessere generale; è ciò che il principio dell’invecchiamento attivo si prefigge di raggiungere”. Infine, il Segretario Generale Agostino Siciliano ha ribadito con forza la richiesta, già inoltrata, di riconoscere alla FERPA il diritto di voto nelle riunioni del Comitato Esecutivo della Confederazione Europa dei Sindacati. Diritto di voto al momento ancora precluso. Le delegazioni delle Federazioni Pensionati CSU hanno pertanto confermato l’appoggio dei Pensionati e Pensionate sammarinesi alle attività ed alle iniziative della Federpensionati Europea con "l’obiettivo di rafforzare e migliorare le condizioni ed i diritti del mondo della terza età, anche e soprattutto in questo periodo caratterizzato da una forte incertezza ed insicurezza a livello generale”.

C.s. FUPS-CSdL e FNPS-CDLS