Esercitazione congiunta alle pendici del Monte Titano: un esempio di collaborazione efficace e sinergica

Ieri, 26 giugno, si è svolta un’importante esercitazione professionale alle pendici del Monte Titano, nelle zone più impervie a ridosso delle Torri. L’evento ha visto la partecipazione congiunta e coordinata di diverse forze di soccorso, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra enti possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

L’esercitazione è stata realizzata in stretta sinergia tra Corpo della Polizia Civile la Sezione Antincendio, la Protezione Civile Sammarinese, il personale del locale 118 - Pronto Soccorso, e i qualificati istruttori e funzionari dei VV.FF SAF di Rimini.

Insieme, hanno simulato interventi di soccorso in aree particolarmente difficili da raggiungere, mettendo in evidenza l’efficacia di un lavoro di squadra tra Stati e tra enti locali e internazionali.

Questa attività dimostra come, quando si tratta di salvare vite umane, i rapporti di collaborazione e le relazioni di mutuo supporto tra Uffici e Istituzioni, siano fondamentali e risolutivi.

La sinergia tra le diverse realtà coinvolte ha confermato l’importanza di un approccio coordinato e professionale, capace di rispondere prontamente e efficacemente alle emergenze più complesse.

Un ringraziamento speciale va agli istruttori dei VVF e a tutti i partecipanti per l’impegno e la dedizione dimostrati, testimonianza di un impegno condiviso per la sicurezza e il benessere della nostra comunità



Comunicato stampa

Corpo di Polizia Civile - Sezione Antincendio

