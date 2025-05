Esercitazione congiunta tra i Volontari di Protezione Civile e il CISOM

Si è conclusa nella giornata di ieri, domenica 25 maggio, un’importante esercitazione congiunta di Protezione Civile che ha visto scendere in campo i volontari dell’Unione Volontariato sammarinese e del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. I volontari sammarinesi, con la collaborazione del CISOM, hanno allestito il Campo Base presso il Crossodromo della Baldasserona per poi spostarsi in territorio per svolgere attività di ricerca persona dispersa e coadiuvare gli addetti impegnati in uno scenario di soccorso fluviale. Le attività hanno visto la partecipazione di operatori esperti nel loro settore quali logisti, cinofili, dronisti e addetti alle comunicazioni di emergenza. Tra la Repubblica di San Marino e il Sovrano Ordine di Malta è da tempo attiva una collaborazione in materia di Protezione Civile, divenuta operativa nel 2021 con la sottoscrizione di un protocollo attuativo fra lo scrivente Servizio e il CISOM; la recente esercitazione si colloca nell’ambito di questo protocollo con lo scopo di creare una rappresentazione realistica di un incidente al fine di abituare i volontari alla visione di particolari situazioni, evitando che in tali frangenti possano perdere il coraggio e la freddezza per affrontarle. A coronamento delle attività, la visita dell’On.le Segretario Matteo Ciacci e del Console di Malta a San Marino, che hanno applaudito al lavoro dei volontari e a quel senso di sicurezza, competenza e speranza che sanno ispirare in qualsiasi contingenza. Presso il Campo Base anche l’intervento di alcuni esperti sui temi della prevenzione, della gestione delle emergenze e del rafforzamento della preparazione sanitaria nell'area euro-mediterranea, giunti a San Marino per l’evento internazionale promosso dal Cemec. Grazie al Prof. Mugavero, Presidente CEMEC, si è avuto l’onore di ascoltare le parole di Krzysztof Zyman, segretario esecutivo dell'Accordo Rischi Maggiori del Consiglio d'Europa, e di Luigi Di Iorio, direttore Nazionale Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta. Il Servizio Protezione Civile ringrazia l’Unione Volontariato, i numerosi volontari intervenuti e le Associazioni PSF-Unità Cinofile da Soccorso e Radioamatori della Repubblica di San Marino per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati in questi due giorni di addestramento. Un sentito ringraziamento anche alla Federazione Motociclistica Sammarinese, i gestori dell’impianto del Crossodromo Baldasserona e a tutto il gruppo del Servizio Manifestazioni dell’AASLP per la sempre preziosa collaborazione.