Esito del Laboratorio teatrale: MAPPE PER L'INVISIBILE/Esercizi di geografia umana.

Ieri, mercoledì 1 giugno 2022, presso il Teatro Concordia si è tenuto l’esito del laboratorio teatrale Mappe per l’invisibile / Esercizi di geografia umana a ragazze e ragazzi sammarinesi o residenti, iscritti alle scuole superiori o ai centri di formazione professionale di San Marino o del circondario condotto dalla formatrice Alice Toccacieli. Il percorso laboratoriale promosso dagli Istituti Culturali – Arti performative e il Centro di Ricerca e Didattica Teatro e Cittadinanza dell’Università degli Studi della Repubblica di San ha visto partecipare otto ragazzi Giulio, Marta, Ares, Olivia, Ilaria, Annarita, Luigi e Ural, che hanno dato vita nel giardino davanti al Concordia a una performance in cui musica, scelta espressamente dai ragazzi stessi e parole tratte del libro “Radio Silence” di Alice Oseman, accompagnavano il movimento dei corpi in una dinamica di riappropriazione dello spazio. Alice Toccacieli, dott.ssa in Discipline dello Spettacolo dal Vivo, regista e formatrice teatrale, co-fondatrice dell'Associazione Culturale Luoghi Comuni di Fermignano, definisce “Mappe per l’invisibile” non uno spettacolo bensì una playlist con la quale si chiede alle persone di entrare in un mondo e di condividere un’atmosfera creando una relazione di ascolto circolare. Vito Testaj, direttore f.f. degli Istituti Culturali ha rivolto parole di apprezzamento, complimentandosi con i partecipanti e la formatrice e dichiarando la volontà di non perdere il lavoro intrapreso, ma anzi considerarlo solo un piccolo seme, un momento che è solo l’inizio di un percorso che si auspica divenga un lungo e proficuo cammino.

