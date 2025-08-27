Esito positivo del referendum per il rinnovo Contratto Collettivo di Lavoro per le aziende industriali

Esito positivo del referendum per il rinnovo Contratto Collettivo di Lavoro per le aziende industriali.

Abbiamo appreso con soddisfazione che il referendum per il rinnovo del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le aziende Industriali, siglato lo scorso 24 luglio 2024, svolto dalle Organizzazioni Sindacali attraverso numerose assemblee tenute sia nelle singole aziende che nelle zone industriali, è stato approvato a larghissima maggioranza dai lavoratori. A questo proposito, teniamo particolarmente a sottolineare un fatto, non scontato, che riguarda le imprese industriali che rappresentiamo. Convinti di aver trovato una intesa capace di cogliere un punto equilibrato e apprezzabile per gli oltre 10.000 lavoratori, cui questo contratto si applica, si è dato immediatamente corso all’erogazione degli aumenti retributivi fin da gennaio 2024, quindi senza attendere gli esiti della consultazione referendaria. L’obiettivo di questa intesa, per quanto riguarda le aziende del settore, che per numeri occupazionali e PIL prodotto sono il traino dell’economia del Paese, era ed è assicurare per il quinquennio 2024-2028 relazioni industriali prive di conflittualità anche grazie alla riconferma di un meccanismo che prevede il mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni in cambio dell’utilizzo automatico della flessibilità d’orario, strumento indispensabile per rispondere tempestivamente alle richieste dei mercati e a contenere il ricorso alla cassa integrazione. Nelle prossime settimane riprenderà il confronto sugli impegni assunti in riferimento alla creazione di una piattaforma di welfare contrattuale valida per tutti i lavoratori mediante il Fondo Servizi Sociali, alla condivisione di iniziative di comunicazione, da divulgare nelle aziende per prevenire e contrastare violenze, molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro in attuazione del Piano Nazionale Pluriennale sulla Eliminazione della Violenza e delle Molestie e delle Discriminazioni nel mondo del lavoro, fino al dibattito sulla Transizione Digitale e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per comprenderne i possibili effetti sull’occupazione.

c.s. ANIS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: