Esordio positivo per la Centrale Operativa Territoriale.

Il bilancio delle prime ore (dalle ore 8 alle ore 13) della Centrale Operativa Territoriale può dirsi positivo. Dopo un esordio con qualche problematica iniziale, nell’arco di un paio d’ore la situazione si è sostanzialmente stabilizzata e assieme all’Ufficio informatico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e ai tecnici di Telecom Italia San Marino sono stati migliorati alcuni parametri operativi. Ammontano infatti, a oltre 330 le telefonate a cui ha risposto il personale sanitario della Centrale Operativa durante le prime 5 ore di attività, che ha preso avvio alle ore 8 della giornata odierna. I primi dati a disposizione evidenziano come ogni telefonata presa in carico dal personale infermieristico, abbia avuto una durata media di quasi 4 minuti e che il tempo medio di attesa, prima di ricevere la risposta da parte del personale, si è progressivamente attestato intorno agli 11 minuti, con anche punte minime di soli 2 minuti. La Centrale Operativa Territoriale è attiva, in via sperimentale, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00 telefonando al numero 0549 981 981, e gestisce la presa in carico dell’assistito che ha necessità di rivolgersi al Centro per la Salute o che deve contattare il proprio medico di base. Negli altri orari, in caso di necessità, ci si potrà continuare a rivolgere alla Guardia Medica Centralizzata Telefonando al numero 331 6424748. Si segnalano anche i primi riscontri da parte dei cittadini che hanno immediatamente recepito l'importanza della nuova organizzazione e l’hanno utilizzata di conseguenza in maniera molto responsabile.

