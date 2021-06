Esperienze in aula e tirocini del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media raccontati online negli Open Day dell'Università di San Marino

Sul portale www.unirsm.sm informazioni e testimonianze utili a chi sta pianificando il proprio futuro universitario



“Mi ha colpito la connotazione fortemente professionalizzante del percorso formativo, sono presenti sia teoria che soprattutto pratica. I docenti si aspettano la produzione di qualcosa che mostri quanto abbiamo imparato attraverso progetti e lavori di gruppo, penso per esempio alla realizzazione di un sito web o all’elaborazione di un piano editoriale di social media marketing”. Queste le parole con cui lo studente Marzio Bruno, iscritto al terzo anno del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, descrive la sua esperienza in uno dei podcast realizzati nell’ambito degli Open Day dell’Ateneo, disponibili online sul sito www.unirsm.sm per offrire informazioni e testimonianze a chi sta pianificando il proprio futuro universitario.

Raccolte da Usmaradio, emittente radiofonica dell’Università, le sue impressioni si ampliano con un commento sull'esperienza di tirocinio prevista nel piano di studi: “È stato veramente utile, mi ha permesso di mettere in campo quanto imparato, quindi applicare teoria e pratica alle esigenze di aziende e start up”.



Avviato tre anni fa con focus sugli strumenti della comunicazione digitale nell’ottica della formazione di figure esperte per operare su piattaforme come Facebook e Instagram, il corso di laurea ha finora coinvolto 170 studenti e seguito oltre 90 stage in realtà private e istituzioni come il Comune di Rimini: “Dall'incontro fra le imprese e i nostri iscritti – spiega Sara Giardi, tutor tecnico scientifico - stanno nascendo progetti a lungo termine che permetteranno agli studenti di entrare nel mondo del lavoro appena laureati. Chi si sta avvicinando al completamento degli studi ha già ricevuto alcune proposte professionali o avviato personalmente progetti nel settore a cui dedicarsi completamente una volta concluso il percorso formativo sul Titano”.



Le iscrizioni al corso di laurea sono aperte fino al 20 luglio. Gli Open Day virtuali, nei quali sono presenti contenuti come video e presentazioni, coinvolgono inoltre i percorsi formativi in Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio.









