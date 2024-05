Esperti di turismo religioso e arte sacra hanno parlato di “radici e tesori” di San Marino in un convegno organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo

“RADICI e TESORI San Marino tra storia ed arte” era il tema del convegno organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo nella serata di ieri presso la Sala Montelupo di Domagnano per raccontare opere e tesori unici della Repubblica di San Marino legati al turismo religioso e dei pellegrinaggi e all’arte sacra. Appuntamento condotto dal Dott. Pietro Berti, consulente della Segreteria di Stato per il Turismo religioso e impreziosito dalle voci dello storico sammarinese Prof. Verter Casali e del Prof. Alessandro Giovanardi dell’Istituto Marvelli. Presentazioni di alto livello per un’iniziativa che rientra nei progetti di sviluppo del turismo sacro, religioso e dei pellegrinaggi. Ad aprire la serata il saluto del Vescovo di San Marino e Montefeltro Andrea Turazzi.

