Esposizione delle opere del 2° Concorso Internazionale d'arte "Carlo Biagioli"

Il mese di novembre è cominciato all’insegna dell’arte, della narrativa e della riflessione: l’1 e il 2 novembre si è svolta presso la sala espositiva della Cassa di Risparmio “Palazzo SUMS”, l’esposizione delle opere che hanno partecipato al concorso d’arte a tema “Autoritratto” organizzato dalla Carlo Biagioli srl. L’iniziativa ha goduto in tutte le sue fasi del Patrocinio della Segreteria all’Istruzione e Cultura. Un tema profondo e una riflessione condivisa con coraggio e generosità dai numerosi artisti che hanno risposto a queste domande: Cosa ci identifica? Come ci sentiamo meglio rappresentati? Qual è il dettaglio che ci rende noi stessi? I partecipanti si sono autoritratti usando i più svariati linguaggi espressivi:pittura, scultura, narrativa, poesia, fotografia, video e rielaborazione grafiche, autoritratti in senso letterale ma anche immagini evocative di uno stato d’animo. A movimentare i due giorni di esposizione due eventi nell’evento, venerdì pomeriggio si è svolta la presentazione di due libri “Cuor di Titano” del giornalista romano Simone Sperduto e “Il caso Vertigo” del sammarinese Walter Serra, un romanzo storico e un thriller, entrambi ambientati nella Repubblica di San Marino. Sabato i visitatori hanno potuto osservare la realizzazione work in progress, di un autoritratto realizzato dall’artista israeliana Hadassa Shimon, nel corso della mattinata la mostra ha avuto l’onore di essere visitata da due ospiti davvero graditi: gli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Luca Boschi e S.E. Mariella Mularoni, accompagnati dal Segretario all’Istruzione e Cultura Marco Podeschi. Una riflessione in particolare se condivisa genera sempre un momento di forte crescita personale, in questo caso i suoi frutti arriveranno lontano a migliorare la vita di un bambino di un orfanotrofio di Bali in Indonesia, infatti il catalogo delle opere che hanno partecipato al concorso è stato messo in vendita per sostenere questa iniziativa, dalla prossima settimana sarà disponibile anche nelle edicole e librerie del territorio. Si ringrazia la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per il sostegno dato all’iniziativa e la Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura per la concessione del Patrocinio.

c.s.