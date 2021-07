Esposti contro il dott. Emmanuel Gasperoni, archiviazione in via preliminare degli Ordini dei Medici italiano e sammarinese

In data 1 marzo la stampa locale sammarinese pubblicava, prima ancora che il diretto interessato ne fosse stato messo a conoscenza, un esposto presentato nei confronti del dott. Emmanuel Gasperoni dinanzi all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino per le condotte che questi avrebbe posto in essere nei riguardi di una paziente sottopostasi ad operazione presso una struttura privata sammarinese agli inizi del mese di febbraio. A divulgare l'esposto agli organi di informazione erano stati un collega del dott. Gasperoni e la paziente sua compagna. Gli autori - rimasti rigorosamente anonimi: che coraggio! - descrivevano uno scenario apparso fin da subito totalmente privo di fondamento sia dal punto di vista della corretta ricostruzione di quanto avvenuto che dal punto di vista giuridico. Non si comprendeva, infatti, se si attribuissero al dott. Gasperoni comportamenti scorretti dal punto di vista deontologico o lo si accusasse di aver commesso addirittura dei reati, non meglio specificati, per i quali si richiedeva di procedere nei suoi confronti. Successivamente si apprendeva che analogo esposto era stato – stavolta senza ricorrere alla notifica a mezzo stampa – presentato anche dinanzi all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini. Nonostante la confusa prospettazione degli addebiti, entrambi gli Ordini – italiano e sammarinese – provvedevano a svolgere gli opportuni accertamenti. Durante questo lasso temporale il dott. Gasperoni è rimasto doverosamente silente per consentire a chi di dovere di valutare i fatti, conscio di aver agito in piena correttezza e con assoluta professionalità. Ebbene, all’esito di tale percorso di accertamento da parte degli organismi competenti non solo è stato verificato che nessuna denuncia è mai stata depositata presso l’Autorità giudiziaria – né italiana né sammarinese – da parte degli “ignoti” accusatori ma prima l’Ordine di Rimini in data 28.04.2021 e successivamente l’Ordine di San Marino in data 11.06.2021 hanno disposto, già in via preliminare, l’archiviazione del dott. Gasperoni senza contestargli alcun addebito non emergendo neppure i presupposti per iniziare l’azione in sede disciplinare. Confidiamo che la vicenda serva da insegnamento a chi ha inteso, depositando esposti privi di alcun fondamento, strumentalizzare indebitamente le istituzioni poste a presidio della correttezza e della disciplina del personale medico (e, conseguentemente, a presidio della salute dei pazienti) a fini diffamatori per screditare la reputazione del dott. Emmanuel Gasperoni. Per eleganza, visto che il collega e la compagna hanno ritenuto opportuno non palesarsi al pubblico – a quello stesso pubblico al quale non hanno esitato a gettare in pasto il dott. Gasperoni con accuse infamanti – non ne riveleremo i nomi. Non mancheremo, al contempo, potendosi considerare definitivamente chiusa la vicenda per quanto concerne le accuse avanzate in sede disciplinare, di far valere le nostre ragioni presso le sedi competenti.

c.s. Avv. Stefano Pagliai

