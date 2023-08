“EST” conquistano il pubblico di Alba sul monte... In concerto

Non poteva essere altrimenti per un ensemble che si chiama “EST” (Electric String Trio), avere successo e conquistare il favore del pubblico di Alba sul Monte... in Concerto, un pubblico che da sempre guarda a “est”, verso il sorgere del sole. Domenica 6 agosto, agli Orti dell’Arciprete, è andato in scena l’ennesimo momento di cultura e bellezza che questa iniziativa propone da quindici anni. Nicola Nieddu (violino), in modo ironico e leggero, ha presentato la proposta di rilettura di EST di alcune delle pagine più famose di Rossini e Mozart. Il vento fresco di una mattina tersa che ha permesso di vedere le coste della Croazia, ha spazzato via la polvere che a volte si posa du Arie d’opera, ouverture, sinfonie,.. che tutti conosciamo e diamo per scontate, per diventare puro divertissement musicale, intelligente, fresco, ironico. I “bassi”, Antonio Cortesi (cello), Nicola Di Chiara (c.basso), hanno dialogato con il violino diventando di volta in volta batteria, basso funky, voce di baritono,... Il pubblico numerosissimo nonostante la temperatura e il clima che si preannunciava incerto, ha manifestato il proprio gradimento con lunghi e calorosi applausi. Alba sul Monte... in Concerto, si conferma ancora una volta una delle iniziative più amate ed apprezzate e fotografata da un pubblico, sammarinese e non, che ama le cose di qualità, il silenzio, la natura, la musica, la bellezza e che cerca in questa iniziativa una dimensione sana del divertimento e del bello.

Per info: cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com

