Estate 2026: con il ponte del 2 giugno entra nel vivo a tutti gli effetti la stagione balneare. Sotto l’ombrellone gli i vacanzieri troveranno aumenti medi del +2,7%

Entra nel vivo questo weekend, con il ponte del 2 giugno, la stagione balneare. Sono molti i cittadini i pronti a godersi l’esperienza del primo bagno. Caro vita e inflazione in crescita , i costi dei trasporti, hotel ed energia spingono molti italiani a ridurre il proprio budget per la vacanze e complice lo scenario geopolitico ad optare per una vacanza in Italia. Come di consueto l’Osservatorio Federconsumatori, ha realizzato il monitoraggio di alcuni costi dei servizi balneari nella stagione 2026, segnata ancora da molte incertezze sui bandi di assegnazione: secondo i dati emersi, i costi aumentano mediamente del +2,7% rispetto al 2025. Per quanto riguarda alcune località della riviera romagnola l’affitto di lettini e ombrelloni nonostante gli aumenti che si sonno susseguiti nel corso degli anni restano ancora competitivi rispetto ad altre località balneari Italiane: a Rimini il prezzo di un abbonamento annuale di ombrellone e due lettini oscilla dai 500 ai 1200 euro, mentre un lettino giornaliero dai 6 agli 8 euro; a Riccione abbonamento annuale di ombrellone e due lettini oscilla dai 700 ai 2000 euro, mentre un lettino giornaliero dagli 8 ai 10 euro; A Milano Marittima abbonamento annuale di ombrellone e due lettini oscilla dai 1000 ai 2500 euro, mentre un lettino giornaliero dai 10 ai 15 euro. Le oscillazioni tengono conto del periodo, del luogo e della collocazione degli ombrelloni. La ristrettezza dei bilanci familiari già messi a dura prova, spinge anche quest’anno i cittadini a cercare soluzioni per risparmiare. Aumentano le persone sopratutto giovani che fruiscono la dove ci sono delle spiagge libere. Infine e purtroppo non trascurabile, il rincaro di acqua, gelati, tramezzini, aperitivi, pasti ecc. distribuiti in spiaggia da bar e ristoranti che già dallo scorso mese hanno segnato un rincaro del più 7 % e che vede sempre più famiglie al fai da te o a ridurre le pietanze da ordinare.

c.s. Federconsumatori Rimini









