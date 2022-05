Estate card: la card estiva per la mobilità pubblica gratuita per circa 1300 studenti riminesi

Estate card: la card estiva per la mobilità pubblica gratuita per circa 1300 studenti riminesi.

Spostarsi da un luogo all’altro della Romagna in maniera libera e del tutto gratuita: è l’opportunità offerta dall’amministrazione comunale con Estate Card, un’agevolazione rivolta a circa 1300 studenti riminesi Under 26 che, per la fascia temporale che va dal 6 giugno al 31 agosto 2022, potranno viaggiare senza alcun costo sulla rete di mezzi messi a disposizione da Start Romagna. Più nel dettaglio, i residenti riminesi che hanno acquistato l’abbonamento al trasporto pubblico Under 26 per l’anno scolastico 2021-2022 potranno ottenere gratuitamente la propria Estate Card presentandosi entro il 30 giugno presso il Punto Bus Start Romagna di via Clementini (aperto dal lunedì al sabato dalle 7.20 alle 19.00), dove dovranno esibire la propria tessera di abbonamento personale (card Mi Muovo), sulla quale verrà caricato digitalmente il nuovo abbonamento gratuito integrativo Estate Card. Per tutti gli altri abbonati, in possesso di abbonamento Under 26 ma non residenti a Rimini o titolari di abbonamento gratuito regionale Salta Su o Grande, l’Estate Card 2022 sarà comunque disponibile e verrà messa in vendita presso i Punto Bus Start Romagna al costo di € 35. “Un progetto importante all’insegna dell’attenzione ambientale con il quale estendiamo il numero di beneficiari delle agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico locale e incentiviamo l’utilizzo dei mezzi green – spiega l’Assessora alla Mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni -. Una formula che si integra all’insieme di servizi già in essere e che sarà un’alleata fondamentale nel contrasto all’inquinamento, il quale passa prima di tutto da una svolta delle nostre abitudini e dalla promozione della mobilità sostenibile”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: