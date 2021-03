Esteri: bando per il reclutamento di un Assistente Amministrativo presso la nuove sede del Centro Studi Internazionali PAM

Esteri: bando per il reclutamento di un Assistente Amministrativo presso la nuove sede del Centro Studi Internazionali PAM.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa dell’emissione di un bando per il reclutamento di un Assistente Amministrativo presso la nuove sede del Centro Studi Internazionali PAM della Repubblica di San Marino, cui possono accedere cittadini sammarinesi e residenti in Repubblica. Si rammenta che in data 8 febbraio scorso il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e il Segretario Generale della PAM, Sergio Piazzi, hanno firmato l’Accordo per lo stabilimento di una sede a San Marino di questo importante forum, in cui i parlamenti nazionali della regione euro-mediterranea deliberano al fine di raggiungere obiettivi strategici volti al miglioramento delle condizioni politiche, sociali, economiche e culturali dei cittadini degli Stati membri. I candidati interessati dovranno far pervenire le domande di ammissione, nelle modalità definite dal bando, entro e non oltre il 20 marzo 2021. E’ possibile trovare tutti i riferimenti sul sito pam.int nella sezione “Careers” clicca qui per il Bando di selezione

Segreteria Esteri

I più letti della settimana: