Esteri: Commissione di monitoraggio del Consiglio d’Europa

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che la Commissione di monitoraggio del Consiglio d’Europa per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri, nel corso della sua ultima sessione svoltasi il 6 marzo 2019 a Parigi, non ha incluso la Repubblica di San Marino nell’elenco degli Stati sottoposti a periodici rapporti relativi al rispetto degli obblighi medesimi. Tale determinazione assunta si pone a conferma della piena ottemperanza, da parte di San Marino, agli impegni dell’Organizzazione e al pieno rispetto dei suoi principi statutari.