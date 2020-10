Esteri: conclusa la visita nella Repubblica di San Marino del MONEYVAL

Conclusa la visita nella Repubblica di San Marino del MONEYVAL, il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa. La delegazione, nel corso di questo quinto ciclo di valutazione, è rimasta sul Titano per incontrare le autorità, gli enti e i rappresentanti del settore privato sammarinesi responsabili per le tematiche in oggetto, a partire dai Segretari di Stato competenti e l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), oltre a tutti gli attori impegnati nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, così come nel relativo adeguamento normativo. La delegazione è stata altresì ricevuta in Udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. Il quinto ciclo di valutazione del MONEYVAL è mirato a verificare le pratiche in atto negli Stati in merito al recepimento delle raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF), organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche a tutela del sistema finanziario globale contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Le raccomandazioni del FATF sono riconosciute a livello globale come norme antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). Gli esperti si sono detti soddisfatti della disponibilità dimostrata dalle Autorità istituzionali e da tutti i rappresentanti di enti, uffici e servizi sammarinesi incontrati in queste giornate di lavoro in Repubblica. Gli esiti completi della valutazione effettuata nelle ultime due settimane verranno pubblicati nel relativo rapporto, che verrà adottato prossimamente, in seno alla riunione Plenaria del MONEYVAL.