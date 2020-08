Esteri: congedo ambasciatore Jan Tombiński

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nel comunicare che l’incarico dell’Ambasciatore Jan Tombiński, Capo Missione della Delegazione dell’Unione europea (Ue) presso San Marino, Malta e la Santa Sede, giunge oggi a scadenza, tiene a ringraziare vivamente l’Ambasciatore per essersi prodigato nel promuovere, durante tutto il suo mandato, le relazioni fra la Repubblica di San Marino e, da un lato, le istituzioni dell’Ue e, dall’altro, i singoli Paesi membri dell’Unione. Durante l’espletamento del proprio incarico, l’Ambasciatore Tombiński si è mostrato particolarmente desideroso di conoscere la realtà sammarinese e, nel comprendere le ragioni che hanno spinto tutti gli Esecutivi sammarinesi succedutisi dal 2010 in poi a ricercare una maggiore integrazione con l’Ue, si è fatto promotore della divulgazione del principale obiettivo della politica estera sammarinese degli ultimi anni e di oggi stesso - la stipula di un Accordo di associazione tra l’Unione europea e i Paesi di piccole dimensioni territoriali (San Marino, Andorra e Monaco) - collaborando con il Dipartimento Affari Esteri e, in particolare, con la Direzione Affari Europei. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nell’augurare all’Ambasciatore Jan Tombiński piena soddisfazione nello svolgimento dei suoi prossimi incarichi, confida in eventuali future occasioni di collaborazione in altre sedi internazionali ove l’Ambasciatore si troverà a prestare servizio.