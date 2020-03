Esteri: console onorario a Londra Bragagni dona 2500 mascherine e materiale sanitario

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è lieta di condividere una delle ultime, concrete testimonianze di solidarietà nei confronti del Paese e dei suoi Cittadini. Tramite i canali diplomatici è appena giunto in territorio un carico di 2.500 mascherine monouso; si tratta di una prima parziale spedizione, che fa parte di una partita ben più cospicua, comprendente anche dispositivi di protezione dotati di filtro e ulteriore materiale sanitario, che sarà fin da subito messo a disposizione delle strutture sanitarie per le cure mediche ed assistenziali. La donazione dei presidi è opera del Console Onorario di San Marino a Londra, Maurizio Bragagni, che attraverso il costante confronto con la Segreteria di Stato e con l’Ambasciatore Silvia Marchetti si è già prodigato con le Autorità britanniche per l’attivazione di nuovi canali di approvvigionamento di farmaci, così come per il rimpatrio dei cittadini sammarinesi dalla Gran Bretagna. Inoltre, il Consolato a Londra ha lanciato in questi giorni una campagna social di raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile, quale ulteriore attestazione della vicinanza allo Stato di San Marino. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera ringraziare, anche pubblicamente, il dottor Maurizio Bragagni, unitamente al suo staff, per la generosità che guida la sua azione di Console; desidera altresì cogliere questa occasione per raggiungere i diversi Rappresentanti diplomatici e Consolari i quali, con il loro spirito di servizio e la loro abnegazione, si rendono portavoce delle necessità e delle attuali emergenze del Paese legate alla pandemia.