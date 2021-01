Esteri: firmato DTA con la Repubblica Ceca

Firmato in data odierna dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, l’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ceca per l’Eliminazione della Doppia Imposizione per quanto riguarda le Imposte sul Reddito e sul Capitale e per la Prevenzione dell’Evasione e Elusione Fiscale. I negoziati per addivenire alla firma sono cominciati nel marzo 2019 a Praga, con parafatura dell’Accordo nel luglio dello stesso anno. Con la Repubblica Ceca è in vigore anche un accordo TIEA sullo scambio di informazioni fiscali, firmato a Praga in data 25 novembre 2011 ed entrato in vigore il 6 settembre 2012. Durante l’incontro con l’Ambasciatore ceco Václav Kolaja sono state altresì discusse le rispettive strategie nella gestione dell’emergenza sanitaria durante la pandemia da COVID-19, oltre alle prospettive future a livello bilaterale sul piano economico, le reciproche possibilità di investimento e le sfide e le opportunità afferenti al percorso di associazione della Repubblica di San Marino all’Unione europea. “L’Accordo segna un ulteriore passo verso l’intensificazione dei rapporti diplomatici con la Repubblica Ceca, allacciati nel 1993”, ha detto il Segretario Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore sammarinese nel Paese, Pietro Giacomini, e dai funzionari della Missione di San Marino a Roma. “Ci auguriamo di poter continuare a collaborare nello stesso spirito di condivisione e di serenità, nell’ottica di consolidare i rapporti e creare nuove sinergie a vantaggio dei rispettivi cittadini”. L’occasione è stata propizia per ringraziare nuovamente le Autorità ceche relativamente alla donazione dello scorso aprile di mascherine e materiale sanitario da parte della Repubblica Ceca a San Marino per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19. Il Segretario di Stato Beccari prolungherà la sua permanenza nella capitale italiana per ulteriori appuntamenti diplomatici.

Cs Segreteria Esteri

